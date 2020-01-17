Українська співачка Оля Цибульська постала в дуже екзотичному образі

Зірка позувала в яскравому вбранні з вінком на голові, з троянд, пише Рoliteka.net.

Цибульська зробила макіяж, активно підфарбувавши щоки рум'янами. Акцент в макіяжі був зроблений з на губи. Також між бровами були намальовані волоски, для створення ефекту так званої "моноброви".

Оля відкрила рот і приставила палець з синім манікюром до губ.

Позувала артистка у сорочці, яка спустилася з плечей. Зелена спідниця підкреслила талію зірки. Також вона накинула на себе хустку.

Масивні прикраси завершили образ. Все виглядало в стилі Олі дуже гармонійно. Що тут говорити, образ списаний з відомої художниці Фріди Кало.

В пості Цибульска повідомила, що представлені кадри були зроблені під час зйомок її кліпу. Тоді вона була вагітною сином Нестором, але ніхто про це не знав.

"А сьогодні у Нестора з'явився власний instagram - @ i.am.nestor !! 💣😍 Це свідоме бажання - він дуже давно впевнений, що є що сказати світові. І, думаю, світ нарешті готовий:) ", - написала Оля.

За шість годин пост зірки пролайкали понад 20 тисяч осіб.

"Прикольна монобровь", "Схожа)", "Подивилась, підписалася, дуже цікаво все розповів, і від булочки я б не відмовилася 😘", "❤️ крутий малий у Вас!", "Вітаю вас, ви мама дуже гарного і розумного хлопця ❤️", "Ви тут схожі на Наталю Сумську 🤗 "," Ой, скільки обговорень було кліпу .... тільки ледачий тоді в коментарях Не говорив що ви зійшли з розуму і брови відстій 😂 і мабуть після цього Україна дізналася про Фріду вперше 😍 хороший кліп, відмінна пісня і дуже красива ви! "," Нестор-супер! ❤️ буду стежити за ним))) "," Незвично ... 🤔🙂 Але круто! 😉😍 "," 😊 Чудовий хлопчик😍 ", "Схожа на Фріду Кало)))", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Оля Цибулстка зробила фото у ванні з піною, яка прикривала її принади. Також зірка підстрахувалася, укривши інтимні місця рукою.

На першому фото - Оля забруднила обличчя піною і дивиться в камеру, а на другому - яскраво посміхається, закривши очі.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

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