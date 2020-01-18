Популярная телеведущая Ксения Собчак показала, как проводит свободное время на Мальдивах

Соответствующие снимки звезда опубликовала в своем Instagram, передает Politeka.net.

На опубликованных кадрах видно, как Ксения Собчак со своей подругой занимаются на Мальдивах йогой.

Ее приятельница уже выполнила стойку и сидит на тренировочном коврике. Сама же телеведущая еще стоит вниз головой. Тренер поддерживает Ксению Собчак за ноги, чтобы звезда не упала. Облачена скандальная журналистка в серый спортивный костюм.

"Йожимся и зожимся – я в стойке,а Яна уже после нее)", - говорится в подписи к опубликованному снимку. Собчак также отметила, что фото сделала Глюкоза.

Но поклонников смутил тот факт, что за короткий промежуток времени у Ксении Собчак внезапно "выросла" попа, и ее заподозрили в "воровстве" чужого достоинства.

"Разве это твоя попа?", "Не знаю чья, не видно, но попа в сереньком костюме это бомба, очень красивое тело", "Я десять раз увеличила фото тоже ооочень интересно стало чья такая красивая попа!!!", " Чья это такая попа в сереньком?", "Да это не Вы, это Лобода!", – пишут пользователи в комментариях под публикацией скандальной телеведущей.

Ранее мы рассказывали о том, что Ксению Собчак настигло стыдное проклятие на люксовом курорте.

Как рассказала Собчак, первый раз она приехала в Куршавель на отдых в 1998 году. Тогда она отдыхала в довольно дешевом отеле со своей сестрой и компанией сноубордистов. Именно они, по словам ведущей, научили ее кататься.

Ведущая отметила, что с тех пор она ежегодно ездит отдыхать в горы. Правда, нашелся в отдыхе ведущей и значительный минус, который Собчак назвала не иначе как проклятьем.

По словам женщины, в Куршавеле ее постоянно атакует грипп, который она встречала только там. Он отнимает как минимум два дня отдыха, которые турист проводит с расстройством желудка. Ведущая пошутила, что маркетологам Куршавеля нужно давать рекламу, обещающую, помимо прекрасного катания, детокс.

Напомним, Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.

Как сообщала Politeka, Собчак огорошила домашним видео с раздевающимся сыном.

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына.