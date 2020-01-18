Российский рэпер Гуф снова попал в громкий скандал, спровоцированный его неадекватным поведением.

40-летний Гуф бросил вызов депутату российской Госдумы Дмитрию Носову. Гуф обвинил мужчину в том, что тот, якобы, разрушил его семью. Рэпер заявил, что после задержания в аэропорту, которое инициировал Носов, его жизнь пошла под откос. Когда исполнитель узнал, что Носов отдыхает в том же месте, где и он, то попытался встретиться с ним, чтобы выяснить отношения.

Дмитрий Носов в ответ заявил, что не намерен отвечать на вызовы наркоманов и алкоголиков. Он посоветовал артисту завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, где очень суровое наказание за употребление запрещенных веществ.

Отметим, что поведение Гуфа вызвало сильный резонанс и даже побудило его бывшую жену написать откровенный пост об их совместной жизни и разводе. Вспомнились и другие подробности из жизни рэпера. Еще осенью 2019 года в интервью Ксении Собчак Гуф признался, что страдает от маниакально-депрессивного психоза и вялотекущей шизофрении.

«Я восемь раз лежал в психиатрической больнице, значит, у меня есть что-то. Меня обычно накрывает после Бали - сколько раз я приезжал, столько раз у меня ехала крыша", - признался артист.

В этот раз артист отдыхал с сыном в Таиланде, но, похоже, состояние его снова ухудшилось.

Кроме этого Гуф рассказал, что большую часть своих дней рождения он проводит в психиатрической больнице.

«Алик вышел на свободу. Алик - это во мне. Он снимает прямые эфиры вот эти все, посылает людей. Можно просто достать всех, поднять их на уши - и окажешься в дурке. Люди просто другого выхода не видят. Видела прямой эфир, где я сижу в собачьей будке и посылаю всех? Это какая-то биполярочка», - рассказал Гуф, объясняя периодические вспышки агрессии.

Напомним, что экс-жену Гуфа довели до отчаяния, откровенность пугает: "Я неудачница...".

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