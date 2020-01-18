"Сегодня в горах, завтра уже на море"

37-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма похвастался отдыхом за границей, в солнечном Майами

Как передает Politeka.net, красавец поделился кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Яма предстал с обнаженным торсом (к сожалению, фото "обрезано" практически по плечи) и в черной кепке с надписью "official". На заднем фоне лазурные воды океана с белыми "барашками" волн и чистый песочек. Артист кривляется на камеру, показывая тем самым свое удовольствие от шикарного отдыха.

Судя по геометке, фото сделано в Haulover Park. Это городской парк площадью 99 акров, расположенный в Майами (США), штат Флорида.

Поклонники знаменитого украинца поспешили вставить свои пять копеек, комментируя это фото. Примечательно, что еще совсем недавно Яма делился кадрами с заснеженных Карпат, а теперь такой контраст - море, солнце, пляж.

"😍😍😍😍Сначала в Карпатах,а потом сразу в Майами😂🔥 Молодец"

"Ничего себе, сегодня в горах, завтра уже на море😁"

"Нужно побриться, чтобы не было потом как в фильме «3+2»😀"

"Вот это контраст!!! Лыжи,куча снега...- солнышко,море... Класс!🤗😊👍❤️"

Ранее мы сообщали, сразу после нового года и рождества Яма отправился на горнолыжный курорт Буковель. В частности, он повеселил сеть, когда выложил ролик, как спускается на лыжах с "легкой" горки, предназначенной для детей и тех, кто в первый раз. Влад озвучил видео смешным кавером на песенку из мультфильма о Винни-Пухе.

"Какой живой и классный ролик!)А музыкальное сопровождение вообще супер!!!😂🔥"; "7 горка... 👍😍"; "Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"; "Ще той танцор 🕺!!!!", - писали в комментариях.

Также мы сообщали, Яма вызвал негодование у поклонников своей фотографией на рельсах. Танцор сел прямо на них, за что его пожурили: "фу, кто-то забыл о туалетах в поездах..."

«Куда ведёт дорога?... Всё зависит от нас самих. #яремче», - подписал "мерзкий" кадр Яма.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.