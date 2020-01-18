37-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма похвастался отдыхом за границей, в солнечном Майами
Как передает Politeka.net, красавец поделился кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Яма предстал с обнаженным торсом (к сожалению, фото "обрезано" практически по плечи) и в черной кепке с надписью "official". На заднем фоне лазурные воды океана с белыми "барашками" волн и чистый песочек. Артист кривляется на камеру, показывая тем самым свое удовольствие от шикарного отдыха.
Судя по геометке, фото сделано в Haulover Park. Это городской парк площадью 99 акров, расположенный в Майами (США), штат Флорида.
Поклонники знаменитого украинца поспешили вставить свои пять копеек, комментируя это фото. Примечательно, что еще совсем недавно Яма делился кадрами с заснеженных Карпат, а теперь такой контраст - море, солнце, пляж.
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"😍😍😍😍Сначала в Карпатах,а потом сразу в Майами😂🔥 Молодец"
"Ничего себе, сегодня в горах, завтра уже на море😁"
"Нужно побриться, чтобы не было потом как в фильме «3+2»😀"
"Вот это контраст!!! Лыжи,куча снега...- солнышко,море... Класс!🤗😊👍❤️"
Ранее мы сообщали, сразу после нового года и рождества Яма отправился на горнолыжный курорт Буковель. В частности, он повеселил сеть, когда выложил ролик, как спускается на лыжах с "легкой" горки, предназначенной для детей и тех, кто в первый раз. Влад озвучил видео смешным кавером на песенку из мультфильма о Винни-Пухе.
"Какой живой и классный ролик!)А музыкальное сопровождение вообще супер!!!😂🔥"; "7 горка... 👍😍"; "Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"; "Ще той танцор 🕺!!!!", - писали в комментариях.
Также мы сообщали, Яма вызвал негодование у поклонников своей фотографией на рельсах. Танцор сел прямо на них, за что его пожурили: "фу, кто-то забыл о туалетах в поездах..."
«Куда ведёт дорога?... Всё зависит от нас самих. #яремче», - подписал "мерзкий" кадр Яма.
Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.
Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.
Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.