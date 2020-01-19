Член жюри проекта "Танці з зіркам", украинская прима-балерина Екатерина Кухар 18 января отпраздновала свое 38-летие

В честь дня рождения знаменитости на официальной странице шоу опубликовали кадр с ней, пишет Politeka.net.

На фото Екатерина предстала в обтягивающем блестящем платье в сеточку, под которым было видно черное боди.

Наряд пришелся по фигуре знаментости. Балерина находилась на большом сверкающем шаре и улыбалась.

Артистка поднесла свои тонкие пальцы ко лбу. Стоит отметить, что на лице знаменитости - легкий макияж.

Завершила чарующий образ прическа в виде выского хвоста. Красотка доводит до безумия.

"Сегодня наш несравненный «черный лебедь» @ekaterinakukhar_official празднует День рождения 🎉

Желаем каждое мгновение наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливым. Присоединяйся к поздравлениям в комментариях ☺️⬇️", - написано в посте.

За два часа пубикация собрала более 3500 лайков и много комментариев. Пользователи сети искренне поздравляли звезду.

"С Днём рождения, Екатерину!!! У моей доченьки тоже сегодня День рождения))", "Поздравляю, у меня тоже день рождения 🎁", "Поздравляем ЕКАТЕРИНУ ! Ценим,любим и уважаем!❤️❤️❤️", "Поздравления!", "Happy Birthday!🎂❤🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "С днем рождения наша почтенная судья !!!", "Поздравляю 🔥. Я также отмечаю свой день рождения ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов поздравил свою жену Екатерину Кухар с Днем рождения большим постом на своей странице в Инстаграм.

По словам мужчины, прима-балерина всегда его удивляет и не дает расслабляться.

"Сколько бы лет не прошло, а я всегда буду смотреть на тебя как впервые: с восторгом, бешенной влюбленностью, страстью и трепетом!», - написал артист.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар на недавнем сториз позировала для фотографа в довольно откровенном синем платье. Екатерина положила руки на талию и крутилась для разных ракурсов. Образ балерина дополнила украшением на шее. В этот раз артистка решила не завязывать волосы в хвост и распустила их.

Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" покружила аппетитными "персиками"

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танцев со звездами" показала свое достоинство в прозрачном платье

Также Politeka сообщала, что муж Екатерины Кухар показал детей, украинцы не удержались