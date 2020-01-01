Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами" показалась в новом жарком образе
На фото Екатерина стоит рядом с Владимиром Остапчуком, украинским телеведущим. Он ее держит за талию. Кухар на кадре в платье с прозрачным верхом, на котором нашиты стразы, чтобы главную зону. Низ у платья черный. Остапчук рядом стоит в черном костюме и белой рубашке. На шее завязана бабочка. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Сногсшибательный лук", "Красивые", "Какая красота", "Катя, какие у вас шикарные платья", "Вы очень красивая".
Ранее мы сообщали, что Кухар из «Танцев со звездами» показала идеальное тело в праздничном наряде.
Популярная украинская балерина и судья ток-шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар показала точеную фигуру в праздничном наряде.
«Сегодня наша годовщина – американская свадьба», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кухар позирует вместе со своим супругом. Позади них красуются шарики и цветы.
«Вот такое рождественское чудо случилось с нами в прошлом году», - подчеркивается на другом снимке.
Сообщалось, что Кухар с "Танців з зірками" похвасталась формами в прозрачном платье.
Прима отечественного балета и одна из самых ярких судей популярного теле-проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала яркие кадры со съемок шоу.
Миниатюрная артистка примерила на себя откровенный образ – вечернее платье – декольте наряда весьма внушительное. Нежная текстура низа, а также весь крой в целом платья выгодно подчеркнул женственные формы артистки. Верх же наряда – превзошел, как говорится, все ожидания. Расшитый паетками глубокий вырез прекрасно смотрелся на темной основе платья и даже немного засветил грудь Кухар.
Напомним, Кравец из "Квартала 95" подняла ногу Кухар и засветила все сочные места
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