Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами" покружилась на камеру в балетной пачке
Изначально Кухар позировала на носочках в балетной пачке, став на носочки и подняв руку над головой. А после этого показала, как кружиться в сценической одежде. Юбка приподнялась на уровень пояса. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на профиль знаменитости.
Фанаты не смогли оценить образ Екатерины или прокомментировать ее мастерство. Кадры были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.
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Ранее мы сообщали, что муж Екатерины Кухар рассказал, что творится дома за закрытыми дверями.
Звездная танцевальная пара откровенно поделилась переживаниями, страхами и радостями в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».
В частности, Александр Стоянов рассказал, как меняются их отношения на работе и дома, ведь они с Катей - коллеги. По его словам, "суровость" жены дома абсолютно исчезает.
«Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно», – признался Стоянов.
Кухар же ответила, что на работе - занимается только работой - все остальное уходит на второй план. Она кажется более строгой и требовательной, чем ее супруг.
Сообщалось, что Кухар из «Танцев со звездами» показала идеальное тело в праздничном наряде.
Популярная украинская балерина и судья ток-шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар показала точеную фигуру в праздничном наряде.
«Сегодня наша годовщина – американская свадьба», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кухар позирует вместе со своим супругом. Позади них красуются шарики и цветы.
«Вот такое рождественское чудо случилось с нами в прошлом году», - подчеркивается на другом снимке.
Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" показала свое достоинство в прозрачном платье
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