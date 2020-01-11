Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами" покружилась на камеру в балетной пачке

Изначально Кухар позировала на носочках в балетной пачке, став на носочки и подняв руку над головой. А после этого показала, как кружиться в сценической одежде. Юбка приподнялась на уровень пояса. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на профиль знаменитости.

Фанаты не смогли оценить образ Екатерины или прокомментировать ее мастерство. Кадры были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что муж Екатерины Кухар рассказал, что творится дома за закрытыми дверями.

Звездная танцевальная пара откровенно поделилась переживаниями, страхами и радостями в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

В частности, Александр Стоянов рассказал, как меняются их отношения на работе и дома, ведь они с Катей - коллеги. По его словам, "суровость" жены дома абсолютно исчезает.

«Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно», – признался Стоянов.

Кухар же ответила, что на работе - занимается только работой - все остальное уходит на второй план. Она кажется более строгой и требовательной, чем ее супруг.

Сообщалось, что Кухар из «Танцев со звездами» показала идеальное тело в праздничном наряде.

Популярная украинская балерина и судья ток-шоу «Танцы со звездами» Екатерина Кухар показала точеную фигуру в праздничном наряде.

«Сегодня наша годовщина – американская свадьба», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Кухар позирует вместе со своим супругом. Позади них красуются шарики и цветы.

«Вот такое рождественское чудо случилось с нами в прошлом году», - подчеркивается на другом снимке.

Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" показала свое достоинство в прозрачном платье

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