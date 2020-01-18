Алла Добкина показала подписчикам свою спортивную подтянутую фигуру, и мотивировала их немедленно бежать в тренажерный зал

Новое фото 27-летняя красотка опубликовала на своей странице в соцсети, передает Politeka.

На девушке – красный спортивный топ, открывающий подтянутый плоский живот, и серые лосины.

В подписи к снимку Алла сообщила, что снова активировала «спортрежим», поскольку праздники праздниками, а попу качать нужно каждый день.

По словам девушки, занятия в спортзале минимум три раза в неделю должны стать правилом, поскольку лучше поддерживать результат и не запускать себя, чем потом за неделю пытаться резко похудеть.

«Вообще резкое похудение-это всегда плохо. Кожа не успевает подтянуться, а если не тренироваться..то и мышцы вообще исчезнут. А нам что нужно? Красивое, здоровое и подтянутое тело», – подчеркнула Добкина и инициировала спортивный месяц.

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты.

«Королева», «Умничка, так держать», «Красотка», – пишут фанаты.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка похвасталась в сети снимком в пикантном наряде. Алла позировала в откровенном платье с открытой спиной. Она приспустила наряд с плеч, прикрыв грудь руками. В результате вырез на спине дошел до пятой точки девушки.

Мы также писали, что дочь Добкина показала личико своего сына Марка. Она сделала селфи с малышом на руках. Сама молодая мама на снимке была с серьезным выражением лица и уверенно смотрела в камеру.

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