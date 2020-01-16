Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети окрестили из-за ее роскошных форм украинской Кардашьян, покорила публику неожиданной фотосессией

Как передает Politeka.net, модель поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами. Девушка позировала в свадебном салоне. Как Алена сама призналась, она перемерила около 20 платьев, и все же остановилась на том, что себе будет шить. Намек на то, что она в скором времени выходит замуж, взбудоражил ее фанатов: некоторые уже начали расспрашивать, что да как, и поздравлять.

Так, Омович показала публике несколько образов. Безусловной изюминкой каждого из них стали ее сочные формы. Девушка без зазрения совести светит прелестями на камеру: откровенные зоны декольте, открытые спины, разрезы внизу, оголяющие ее ножки, - все это и не только впечатлило фолловеров. Образ дерзкой и сексапильной невесты, конечно же, очень Алене к лицу.

"Вчера у меня была примерка свадебных платьев😍Какое мне идёт больше? 1/2/3/4/5/6? Последнее померила, потому что, просто понравился фасон💔 Можно заказать такое белое 🥰 А вообще могут пошить любое и я перемеряв вчера штук 20 разных моделей поняла, что хоть от каждого взять по немножку и своё буду шить под заказ😈", - подписала кадры модель.

Менее чем за сутки фото лайкнуло более 10 000 человек. Пользователи сети делятся своим мнением по поводу увиденного.

"Тебе все идут 🤪😍"

"Во 2-м хорошо, и спина красиво открыта , и талия подчёркнута"

"Вам всё идёт🤗мне больше всего понравилось 2 платье 😊❤️"

"Последнее идеальное 😍😱"

"Нифига себе даже таких замуж берут"

"Ух ты, вас можно поздравить? 😊 Третье супер! 😍"

"Не хватает перчаток,на мой взгляд,руки голые портят картинку"

Ранее мы сообщали, Алена показала совершенное тело в ванной. Девушка примерила ярко-зеленый боди, засветив шикарный бюст. Она позировала, сидя в пикантной позе на бортике ванны. Градус возбуждения у поклонников зашкаливал.

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности