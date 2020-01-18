Украинская певица Джамала последовала примеру своих коллег по цеху и отправилась на отдых в теплые края

Вместе со звездой в солнечный Египет отправились ее супруг Бекир и их сын Эмир-Рахман, которому в конце марта исполнится два годика, передает Politeka.

Фотографиями с отдыха артистка активно делится в Инстаграме. Как видно на кадрах, она выглядит счастливой и расслабленной, хотя и признается, что отдых с ребенком для нее в новинку.

«Отдых втроем — разве это возможно? Однозначного ответа на третий день нет, но у меня такое выражение лица, что хочется самой себе сказать: «Иди съешь лимон, сильно лицо довольное», – написала она в сети.

По ее словам, это – первый отдых с супругом и ребенком. Раньше она ездила либо с мужем вдвоем, либо всей большой семьей.

«Сейчас у меня включилась какая-то дополнительная скорость и ещё более повышенное внимание. Повсюду новая опасность — столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомые... Долго могу продолжать список, ведь кругом новые неизведанные локации», – отмечает молодая мама.

Джамала взяла с собой книги и композиторский набор, но ничего из этого она не открывала, поскольку «нереально». Тем не менее, время, проведенное с семьей, для нее бесценно.

«Благодарю за каждый миг Всевышнего! Вот бы чуть больше сна, хотя... О чем это я? У нас тут восточные сказки», – подытожила певица.

«Милый ребенок, прекрасная семья!», «Отличного отдыха, солнышки!», «Какой Эмир бусинка. Хорошего отдыха», – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

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