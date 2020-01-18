Молдавский певец, композитор, продюсер и наставник проекта «Голос країни» Дан Балан решил подогреть публику перед стартом 10 сезона

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал черно-белый снимок, на котором позирует в частично расстегнутой рубашке, прикрывающей торс, передает Politeka.

При этом он смотрит куда-то вверх, будто задумавшись.

Фанаты оценили снимок, который набрал уже почти 18 тысяч лайков.

Отметим, что в воскресенье, 19 января, на телеканале «1+1» стартует юбилейный, десятый, сезон талант-шоу «Голос країни». По заверениям организаторов, он обещает быть самым сильным, поскольку отбор участников станет самым серьезным за всю историю проекта. Попытать удачу на кастингах попробуют участники со всего мира с потрясающими голосами и жизненными историями.

В тренерский состав вошли певица Тина Кароль, Дан Балан, МОНАТИК и семейная пара Потап и Настя Каменских.

Во время прошлого сезона публика заметила, что между Тиной Кароль и молавским артистом особенно теплые отношения. Многие даже заговорили о романе звезд. Артистка в интервью шутила, что Балан подарками и комплиментами пытается ее обезоружить как соперницу, однако Дан утверждал, что завоюет сердце красавицы. Так что в новом сезоне появилась еще одна интрига, не менее интересная, нежели сам конкурс.

Ранее мы писали, что Тина Кароль засветила прелести прямо на сцене, перед которой сидел Дан Балан. Видео она поделилась в Instagram.

«Тина Кароль – вабити. Ночь суперхитов», – говорится в подписи.

На опубликованных кадрах Кароль выступает в ярком красном платье, которое подчеркивает ее формы, а разрез на бедре демонстрирует идеальные ноги.

Напомним, Кароль забыла о Балане ради знойной красотки.

Как сообщала Politeka, Кароль нагадали в роли суженного Дана Балана, сеть взорвалась.

Также Politeka писала, что Кароль и Балан показали свои чувства, пикантные кадры слили в сеть