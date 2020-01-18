Популярная украинская исполнительница Оля Полякова эффектно выгнулась на пляже и показала лишнее
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram.
«О ужас», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что именно этим снимком ее решила поздравить с днем рождения дизайнер Ольга Слонь.
«Это единственное наше фото! С днем рождения! Королева ночи!», - подчеркивается на фото.
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Уточним, что на фотографии видно Полякову, которая стоя спиной в мини-бикини, решила эффектно нагнуться и показать все, что можно. Однако поклонники звезды были лишены возможности что-либо сказать – снимок был опубликован в Сторис.
Как сообщалось ранее, певица и актриса Оля Полякова исполнила одну из главных ролей в фильме, который снимали в США.
Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм трейлером украинской романтической комедии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, судя по всему известной блондинке досталась одна из самых трудных ролей - они играет негативного персонажа - "стерву-босса".
Героиня Оли, руководитель рекламного агентства, срочно приказывает подчиненному лететь в Лас-Вегас, чтобы подписать контракт с важным клиентом. На борту самолета парень случайно знакомится с красивой и умной Оксаной, которая оказывается его конкуренткой... Однако, тот решает обмануть начальницу и помочь этой Оксане.
К слову, в трейлере мелькают пикантные кадры с голой Поляковой, принимающей ванну.
Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.
Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.