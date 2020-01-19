Певица Алина Горосу показала фигуру в облегающем наряде
Стройная артистка позировала в примерочной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы украинского просхождения, но активно работающей в РФ.
Так на новых опубликованных Алиной кадрах со сториз, она позирует в насыщенного цвета бордо платье с изящным бантом в районе талии и внушительным V-образным декольте. Артистка отправилась за покупками и спросила у своих фолловеров, покупать ли ей платьице или нет.
Артиска вышла на прогулку с пышной укладкой и при макияже, стоит также отметить, что наряд который примеряла Гросу, очень ей к лицу. На ручках артистки также виднелся стильный маникюр.
Алина последнее время не так часто показывает снимки откровенного характера в своем профиле, однако "сверкнуть" оголенным телом в сториз - не забывает.
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Напомним также, ранее в программе "Незабаром" артистка вспомнила период своей жизни, когда вышел в свет скандальный клип на ее песню "Танцуют все". Тогда 13-летняя Алина ошарашила публику, когда предстала облаченной в латекс.
Девушка призналась, что сейчас ей очень стыдно за тот клип.
По словам Гросу, решение о латексе и намордниках принимала не она сама. Алина заявила, что ее заставили в продюсерском центре.
Напомним, Гросу спустила халат и похвасталась идеальными формами в постели: "Отработала!".
Как сообщала Politeka, наштукатуренная Алина Гросу показала свое достоинство на камеру: "А где муж?".
Также Politeka писала, что знойная Гросу засветила свое достоинство в экстремальном декольте.