Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, ошеломила выходкой в лифте

Звезда порадовала поклонников жарким фото в лифте, на которое решится не каждая девушка, пишет Рoliteka.net со ссылкой на личную страницу певицы в соцсети.

Кумейко показала неидеальный, но все же достойный зависти, вертикальный шпагат в киевском лифте.

«Мой лифт – мои правила», – отметила она в подписи к фото.

Отметим, что певица запечатлела на фото и свой нестандартный наряд: клетчатый плащ с капюшоном и золотыми заклепками на руках и веревочками, завязанными в бантик, лосины и высокие сапоги на каблуке, а также бежевая сумочка.

Комментировать пост звезды пользователи сети не смогли, ведь Анастасия Кумейко опубликовала фото в разделе истории в инстаграм.

На других историях певица и ди-джей позирует в лифте по дороге на радио. Также она показала некоторые моменты с радиоэфира.

Напомним, что это не первый раз Кумейко пригласили на радио. Ранее она презентовала свой альбом на другой студии:

«Доброе утро всем! А я уже еду на радио «Энерджи», чтобы презентовать свой новый ремикс», – сообщила певица еще в автомобиле.

Затем Кумейко показала, как дурачится на радио, показывает радиоведущих и танцует под свою музыку, которая играет в студии. Красотка принесла всем работникам студии патчи для глаз и засняла на камеру их счастливые лица. «У нас первая гостья в 2020 году – ди-джей Нана, встречайте!», – сказал ведущий радио, которого засняла Нана для своих сториз.

Стоит отметить, в чем заявилась в радиостудию певица. Она выбрала красный пиджак, под которым не видно блузки или свитера, то есть, только декольте Анастасии Кумейко. Также она распустила волосы и мотала ими со стороны в сторону, когда танцевала на камеру.

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