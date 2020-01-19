29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра" показала, как отдыхает на Маврикий

Как передает Politeka.net, красотка выложила в "сториз" в своем Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в соблазнительном наряде. На ней коротенькие шортики светлого оттенка, которые "тесно" обтянули ее прелести (да что там, практически их не прикрывают), белый топ, обнаживший идеальный пресс, легкая кофточка и кепка голубого цвета.

Певица вышла на прогулку по осторову и позирует рядом с местными причудливыми растениями. А от кадра, где она сидит на полуразрушенной лестнице в джунглях, вытянув восхитительные ножки, аж мурашки по коже. Также, вероятно, поклонники не смогут не заметить жаркий кадр, на котором Миша сфотографирована со спины. Девушка идет в толпе, сверкая аппетитными прелестями, а над ней висят разноцветные зонтики, придавая некую фантастичность этому кадру.

Ранее мы сообщали, Миша в купальнике черного цвета взбудоражила кадром из ванны. Звезда с влажными волосами и в черных солнцезащитных очках присела в воде, обперевшись руками о бортики. Она вытянула вперед одну ногу, соблазнительно изогнув спинку.

"Нам всем свойственно меняться. Мы как вода, которая трансформируется и перетекает из одного состояния в другое", - подписала кадр артистка.

Комментирующие засыпали певицу комплиментами по поводу ее идеальной фигуры.

Также мы рассказывали, Миша в платье в пол сочного розового оттенка никого не оставила равнодушным. Красавица поделилась в Инстаграм фото, на котором она позировала на фоне залива. Девушка томно подняла одну руку вверх, отведя голову в сторону и закрыв глаза.

Кроме того, мы писали, недавно Романова подняла бурю в сети жарким снимком с пляжа. В кадре она стоит на коленях на песке, боком к объективу. Изгибы ее роскошного тела будоражат фантазию. На ней купальник персикового оттенка и черные солнцезащитные очки.

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