Опальный британский принц с супругой обязаны будут вернуть в бюджет 2.4 млн фунтов стерлингов за ремонт резиденции, сообщает Politeka.net со ссылкой на британские СМИ

Пара решила самостоятельно финансировать свою жизнь и отказаться от королевсих обязанностей в начале января. Администрация королевы сообщила, что герцог и герцогине Саксесские лишены королевских титулов и привилегий.

Это значит, что чета перестанет получать из британского бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодной дотации. Кроме, того супругам придется вернуть в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов за ремонт их резиденции Фрогмор.

Отметим, что в Великобритании отношение к поступку Меган и Гарри неоднозначное. Одни британцы защищают чету и называют их шаг естественной реакций в свете преследований СМИ. Другие винят Меган Маркл в развале королевской семьи и интригах.

Одним из защитников Гарри и Меган стал звездный британский актер Хью Грант. В интервью радиошоу Radio Andy show он сообщил, что поддерживает решение супругов. По словам актера, таблоиды практически "убили" мать принца Гарри, Диану. Теперь же СМИ "налетели" на Меган. Задача Гарри, как мужчины, защитить семью, полагает актер.

Также мы сообщали, что некоторые британцы уверены, что бывшая актриса Меган Маркл заставила Гарри отказаться от родственников ради нее. В тоже время инсайдеры сообщают, что решение уйти от обязанностей было скорее за Гарри - он захотел больше свободы и самостоятельности.

Принц очень переживает из-за излишнего внимания к его жене и личной жизни. Он заявлял, что папарации сводили с ума его мать, а теперь взялись за жену.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.



