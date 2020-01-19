26-летняя Алла Добкина, дочка украинского политика Михаила Добкина, ошеломила снимком, сделанным в номере отеля

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Она сделала селфи, сидя на журнальном столике. На девушке одежда черного цвета: фуболка и брюки с высокой талией, обтянувшие ее плоский животик и роскошные бедра. Голубоглазая Алла с минимумом косметики на лице слегка вызывающе смотрит прямо в объектив. На заднем фоне наблюдаем некий хаос на кроватях и разбросанную одежду.

Девушка поздравила поклонников с Крещением Господним, который в Украине отмечают 19 января, а также заговорила о любимых фруктах.

"Даже на фото видно, какой фрукт мой самый любимый😂 С Праздником 🙏🏼💋", - подписала она кадр.

Примечательно, что на журнальном столике заметен только один фрукт, и это зеленое яблоко.

Комментирующие одобрили привязанность Аллы к яблокам и поздравили в ответ.

"👀Глаза о всём говорят( С праздником. Хорошего дня!"

"Ага. Любишь яблоки. Молодец"

Ранее мы сообщали, Добкина похвасталсь стройной фигурой в красном спортивном топе и серых лосинах. Алла призвала поклонниц, на собственном примере, забыть уже про праздники и включать спортрежим. В частности, красотка занялась вплотную своей "пятой точкой", которую не помешало бы привести в форму после новогодних застолий.

Комментирующие не скупились на комплименты, восхваляя решимость и настойчивость Аллы.

Кроме того, мы писали, Добкина взбудоражила фолловеров откровенным черно-белым снимком, которым она поделилась в соцсети. Алла без нижнего белья укуталась в платье, которое спало с ее плечей. Открытая спина и плечи с их волнительными изгибами, манящий взгляд и чувственные пухлые губы никого не оставили равнодушным.

"Так, все вернулись с отдыха?😂 Инстаграм стал похож на туристический журнал😁 Ну раз все отдохнули..начинаем теперь мы подготовку к отдыху 😄😋 Через неделю 👋🏼 Всем хорошего дня Ваша А.💋", - подписала фото Добкина.

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