72-летняя украинская поп-легенда София Ротару, несмотря на возраст, удивила зажигательным выступлением на концерте в Запорожской области

17 января Ротару выступила для работников Запорожского железорудного комбината в городе Днепрорудном. В сети появились снимки артистки, которыми делятся ее поклонники, передает Politeka.net. Так, Ротару в окружении молоденьких красавчиков будто бы сама скинула несколько десятков лет.

Артистка держит в руках шикарный букет роз и смотрит прямо в объектив, широко улыбаясь.

Ранее появилась информация, что Ротару проходит курс химиотерапии. Весной прошлого года в сети активно обсуждали состояние певицы. В частности, говорилось о том, что она страдает от туберкулеза. Масло в огонь подливало то, что она отказывалась от выступлений, а также ее фото в сети, на которых трудно не заметить изможденный вид.

Также мы писали, Ротару, выступавшая на Новый год на "Голубом огоньке" в Москве, довела россиян до истерики. Люди изумились, насколько сильно звезда изменилась после слухов о ее болезни, и предстала снова в цветущем виде. Кожа артистки, казалось, аж светилась здоровьем и молодостью. Куда подевались морщины? В Твиттере артистку в шутку окрестили "ведьмой".

"Самый большой вопрос минувшего Нового года это не то, лучше ли новогоднее обращение Зеленского, чем у Путина или Порошенко, а как София Ротару выглядит на 30 лет и при этом не похожа на удмуртку?!?!?"

"Ведьма, пьёт кровь младенцев"

"Ведьма нашла таки колодец с живой водой"

"Ну реально, в 72 года выглядит лучше, чем многие в свои 30!"

"спит с девственницами-блондинками"

Кроме того, мы рассказывали, недавно всплыла информация, что у Ротару была интрижка с криминальным авторитетом. Будто бы певица питала романтические чувства к Алимжану Тохтахунову, известному как "Тайванчик" или "Алик". Связь между ними зародилась еще в 1972 году. Когда артистка познакомилась с Тайванчиком, он уже был известен в СССР, как криминальный авторитет.

Напомним, Ротару устроили настоящий ад в РФ, "добавили" и от Путина