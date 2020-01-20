Популярная украинская модель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева поделилась романтическим фото с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на личный аккаунт в Instagram звезды.

«Одна из наших самых романтических поездок за почти 7 лет вместе. Все в этом чарующем месте помогает поверить в чудеса и магию любви. Иногда даже становится не по себе, как будто сейчас откроешь глаза дома в своей кроватке, а все это просто волшебный сон... Если даже любимый согласился на сэлфи - это прям показатель, что весь стресс остался в NY, а здесь мы только вдвоем... А персонал гостиницы это просто порхающие вокруг эльфы, в чем мы с вами уже убедились 😂 ...», – поделилась на своей страничке Алла Костромичева.

На свежей фотографии супермодель позирует в белом халате в отеле со своим мужем Джейсоном Капоне, американцем итальянского происхождения. Они вместе отдыхают в роскошном отеле в самом сердце лыжного французского курорта Куршавеля.

33-летняя модель опубликовала селфи без макияжа и с гулькой на голове. На фото она выглядит очень счастливой, об этом также свидетельствует ее пост в соцсети.

В комментариях пользователи сети отметили, что она очень похожа с мужем внешне.

«Ой, какие красивые 😍», «Красотка», «Так похожи🙌🏻 как брат и сестра😍», «Красивая пара 🙏🏽❤ всего вам наилучшего», «Прекрасно смотритесь», «Какие вы красивые», «Дай Бог хорошего настроения и веру в чудо. Счастья побольше. И с праздником😊», «Вот почему такие вот влюбленные пары так часто похожи внешностью?!», «Красивые и счастливые», «Очень круто», «Это твой папа?», «Красивые», «Ну ничего себе», «Как мило», – пишут в сети.

Отметим, что пост за первые 10 минут после публикации буквально взорвал страничку украинской звезды. Фото с мужем набрало более 20 тысяч отметок «мне нравится» в первые минуты публикации и десятки комментариев.

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