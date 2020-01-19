Известная телеведущая Лилия Ребрик засыпала сеть яркими фото, сделанными во время отпуска

Как пишет Politeka.net, популярная ведущая Лилия Ребрик вдвоем с мужем наслаждается романтическим отдыхом на райских островах Мальдивах.

Совсем недавно на своей странице в Инстаграм теледива показывала, как плавает в прозрачном океане, а теперь похвасталась новым снимком, сделанным в прыжке над водой.

На фото ведущая в черно-белом цельном купальнике парит в воздухе.

«Полет над Мальдивами ... Это моя фишка! Не могла без нее», - написала Ребрик.

Также в посте ведущая подробно рассказала, как добиралась до Мальдивских островов.

«Летели в Стамбул два с половиной часа и затем в Мале еще почти 8:00. Но перелет удобный, комфортный», - написала она и добавила, что в самолете кормят и есть вай-фай.

«Можно просмотреть фильмы, которые давно собирался посмотреть и никак времени не хватало. Все это делает перелет еще более комфортным. Затем от Мале к самому острову- летают гидросамолеты», - отметила ведущая.

Лилия Ребрик сообщила, что отправилась на отдых только с мужем, без детей.

«Думаю, лет трех, когда с ребенком уже можно будет договориться и объяснить ей что и как-можно смело брать их на такие расстояния. Хотя, скажу вам, на острове многие с детьми, поэтому все зависит от собственных ощущений. Но попадая уже сюда, понимаешь, что это действительно рай», - заключила она.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от снимка, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

" Супер полет! Класс! Молодец! И фотограф умничка!",

" Потрясающая!😍😍😍", "Круто! А куда приземляться?"

" Интересно, сколько дублей было🤔", - пишут они.

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