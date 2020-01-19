Известная украинская певица Вера Брежнева, бывшая солистка группы ВИА Гра, поделилась совместным фото с дочкой Сарой и мужем Константином Меладзе
На первом фото Вера и Константин позируют в горах. Брежнева стала в профиль и подняла голову к небу, а Меладзе смотрел в Камеру. Уже на другом Кадре Семейная пара позирует в лыжных костюмах, а рядом с ними дочка Сара. Мать и дочь смотрят друг на друга и смеются, а сзади ребенка стоял глава семейства. На еще одном снимке уже позирует сама Сара в голубом костюме и улыбается. У девочки завязано много косичек на голове. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Удивительная страна.
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За одну неделю я успела:
- без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцем в одной ее части,
- затем в другой части два дня провела на фабриках, разрабатывая новые продукты и создавая новые коллекции для бренда.
- а закончила неделю в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой!
Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10000% )) Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать", - написала Вера об Италии.
Фанаты успели поставить более 80 тысяч лайков за 40 минут. Пользователи отметили, что Вера и Константин шикарная пара, а также увидели, что Сара очень похожа на отца.
Ранее мы сообщали, что Брежнева похвасталась горячими кадрами из отпуска в Италии.
Так, в этот раз Вера похвасталась солнечным фото из отпуска, представив кадр в Инстаграм.
На снимке певица позировала в повседневном образе. Вера была одета в черную толстовку и солнцезащитные очки. Волосы Брежневой собраны в небрежный пучок. При этом исполнительница выглядит счастливой и отдохнувшей.
Напомним, Вера Брежнева показала, как прячет под косметикой свои недостатки
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