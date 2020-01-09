Популярная украинская певица и экс-ВИА Гра Вера Брежнева решила показать всем, как изуродовала лицо при помощи фильтра

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Когда в отпуске лень бриться», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом снимке Брежнева позирует с усами и в курточке, держа в руках книгу. Уточним, что помимо усов в ушах звезды красуются серьги.

Поклонники звезды были лишены возможности высказать свое мнение о выходке Брежневой, поскольку кадры она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко поразила неожиданным изменением во внешности. Снимком девушка поделилась в Instagram.

«Ананасис и Шпагатович летят на воды», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно саму Кумейко вместе с подругой на борту самолета. Однако в глаза бросается, что барышни «отрастили» усы.

Однако украинцы не смогли задать какие-либо вопросы относительно резкого изменения внешности Кумейко, поскольку кадры звезда опубликовала у себя в Сторис.

Ранее мы писали, что украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом в новом имидже

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую.

В этот раз артистка решила показать себя в зимнем виде. На новом кадре звезда похвасталась естественным образом – на лице минимум макияжа, а волосы просто распущенны и немного спушены, без каких-либо укладок. При этом одета Вера в обычный теплых пуховик, черные укороченные зимние штаны, светлые короссовки и дополнила свой лук солнцезащитными очками.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением