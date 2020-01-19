Бывшая солитка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Гарновская порадовала поклонников новым откровенным снимком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Моя сила», - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Мейхер-Грановская позирует в пальто. Она элегантно приоткрыла его, выставив напоказ пышные формы. Однако поклонники звезды оказались безмолвны – снимком девушка выбросила у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, экс-солитка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Гарновская порадовала поклонников новым постом. Певица покорила всех своей широкой улыбкой на фото, которое она опубликовала в Инстаграм.
Надежда сидела в пальто бежевого оттенка, из-под которого выглядывало обнаженное тело. На голову Надежда наділа шляпку, а на ее ушах можно было разглядеть необычные серьги.
Мейхер находилась на фоне какой-то мебели.
"Только в Книге Жизни, только в своей Душе можно найти СЕБЯ... #надеждамейхер #книгажизни #жизнь #опыт #любовькжизни", - написала бывшая солистка "ВИА Гры".
Всего за 35 минут пост звезды собрал более 1300 лайков и много комментариев.
"Всё же Грановская лучше звучит чем Мейхер", "So beautiful", "Классная 💐", "От коленок нельзя оторвать взгляд!!!!! 🌹🌹🌹", "Как вам круто в этом образе и цвете🌹", "Какое лучезарное фото 😊 🌹🌹🌹🌹🌹 Желаю чтоб ваши глаза всегда так блистали 😘😘😘", "Обворожительная красавица! Ну, просто богиня! 💋👍❤️😍🔥", "Вкусняшка!❤️❤️❤️", "Надежда вы роскошная женщина!", "Сама Элегантность😍😍😍😍😍😍", "Надя, Восхищаюсь тобой, Великолепная ❤", - написали пользователи сети.
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