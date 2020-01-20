Семья Анастасии Заворотнюк 19 января на большой православный праздник Богоявление Господне (иначе Крещение) появилась в храме

Родные артистки, которая борется с раком, пришли взять крещенской воды, пишет "Комсомольская правда"

Отмечается, что родных Анастасии Заворотнюк заметили в храме поселка Крекшино.

«На утренней службе – очень многолюдной – их не было, но в храме до вечера разливают освященную воду. Петр и Аня (дочь актрисы, - Ред.) приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства», - рассказал знакомый семьи.

Дочь Анастасии Заворотнюк - Анна

По его словам, розные Заворотнюк долго в храме не задерживались, набрали воды и сразу уехали.

Также источник СМИ опроверг слухи об отъезде Анастасии Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым за границу.

"Не знаю, кто это придумал, но для людей, которые в курсе ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска", – заявил он.

Кроме того он добавил, что надеяться на огласку со стороны родных Анастасии Заворотнюк не нужно.

"Это не Фриске, показывать Настю публике, как Жанну, и делать признания на всю страну никто не будет. Ее близкие выбрали более достойную позицию – молчать, чтобы от них рано или поздно все отстали", – объяснил знакомый семьи Заворотнюк.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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