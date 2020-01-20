Известный режиссер Сергей Соловьев оказался в реанимации после экстренной госпитализации

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах.

По информации журналистов, Сергей Соловьев находится в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что известного российского режиссера экстренно госпитализировали в больницу после ишемического инсульта.

"Сейчас автор “Ассы” в реанимации — у него тяжелая лихорадка, Соловьев дезориентирован в пространстве. Состояние осложняется диабетом и слабым сердцем, ноги покрыты некротическими ранами (большая отечность)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сергей Соловьев давно страдает от проблем с сердцем. Еще весной 2019 года его также экстренно госпитализировали в московскую клинику из-за язвы желудка и болей в сердце.

Тогда докторам удалось спасти известного российского режиссера, который относительно быстро пошел на поправку и был выписан из учреждения.

Ранее мы сообщали о внезапной смерти легенды КВН. Ночью 19 января не стало известного российского шоумена и экс-КВНщика, участника команды "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова.

Фатальную новость сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов: «И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел».

Несколько лет назад врачи выявили у Гайдукова лимфобластный лейкоз. Он проходил лечение в одной из клиник Москвы. Известно, что Тимура лечили препаратом стоимостью около 120 тысяч долларов. Не имея такой суммы, друзья и коллеги Гайдукова организовали сбор помощи.

Гайдуков боролся до последнего. Когда стало известно о страшном диагнозе, он не падал духом и всячески обращался к подписчикам.

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