"Я сильный человек, но на глазах слезы"

Украинский телеведущий, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров растрогал сеть прощанием с другом - самым маленьким человеком на Земле

17 января в больнице из-за осложнений в связи с пневмонией скончался самый маленький человек на планете по версии Книги рекордов Гиннесса - 27-летний Кахендра Тапа Магар. С погибшим был лично знаком известный украинец Комаров. Во время съемок одного из сезонов "Мира наизнанку" Дмитрий подружился с "маленьким" человеком. Ведущий не смог оставаться в стороне от трагедии и сделал эмоциональный пост в своем микроблоге в Инстаграм, вспоминая, каким был Кахендра, передает Politeka.net.

"Очень больно и тяжело. Вчера в 3 часа дня по непальскому времени в госпитале города Покхара (Непал) умер наш друг, герой программы Мир наизнанку, самый маленький человек на планете, рекордсмен Гиннесса, Кахендра Тапа Магар. Ему было 27. Он родился, как говорили родные, «размером с палец». До ноября 2019 года Кахендра чувствовал себя хорошо, мы время от времени связывались через гида...", - поделился Комаров.

По его словам, Кахендру положили в госпиталь 5 декабря, спустя несколько недель он уже даже, вроде, шел на поправку, врачи давали хорошие прогнозы. Но 17 января сердце парня внезапно остановилось.

"Пошло стремительное ухудшение: пневмония, проблемы с печенью, потом сердце. Организм дал комплексный сбой и стал стремительно ослабевать", - сообщил Комаров.

Ведущий добавил, что со своей съемочной командой приезжали к Кахендре не менее пяти раз. Они даже исполнили некоторые из его мечтаний - полетать над Гималаями или встретиться со своим кумиром-актером.

"Я сильный человек, но у меня сейчас на глазах слезы...- признался Комаров в соцсети. - Не было ощущения, что я его больше не увижу. Я был уверен, что заеду в Непал и мы увидимся. Несмотря на сложную судьбу, парень не отчаивался, жил полноценно, насколько это возможно, был очень мудрым и главное – ну очень и очень человечным. Мы полюбили его, как и десятки миллионов телезрителей. Вспомните, каким он был..."

Комментирующие выражают соболезнования по поводу смерти непальского паренька и сочувствуют Коомарову.

"Как жаль, пересматривала Вашу программу с Кахендрой, один из самых интересных выпусков, мягких облаков тебе маленький человек с большим сердцем 🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

"Ох как жалко я плачу.... Спасибо Вам за помощь."

"Вы подарили ему много счастья ♥️"

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