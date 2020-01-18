Скандал навколо "хвороби" Михайла Жванецького отримав продовження

Про це пише видання Телепрограма.

85-річний сатирик Михайло Жванецький спростував чутки про те, що його підкосила онкологія і додав, що відмінно себе почуває.

Чоловік заявив, що вперше чує про такий діагноз, але усвідомлює, хто і коли міг запустити такі чутки.

«Це неправда. Я нормально себе почуваю. Сиджу ось в ресторані», — ємко заявив Михайло Жванецький у коментарі журналістам.

Через деякий час дружина відомого сатирика Наталя пояснила журналістам, що Михайло Жванецький час від часу спостерігається у медиків, але робить це виключно з профілактичними цілями.

«Звідки йде такий "злив" інформації? У нас нічого немає, ми на профілактиці лежимо в клініці. З віком це робимо, навіть я раз на рік лягаю», — резюмувала Жванецька у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що журналісти повідомили про страшний діагноз відомого сатирика Михайла Жванецького. За інформацією ЗМІ, у 85-річного чоловіка нібито діагностували онкологію.

Журналісти також повідомили, що Михайло Жванецький новорічні свята провів у рідній Одесі, а коли повернувся до Москви, звернувся до лікарні Управління справами президента.

Там медики нібито виявили у нього онкологію. При цьому наголошується, що у Жванецького не сама агресивна форма раку передміхурової залози, а його самопочуття оцінюється як середньої тяжкості.

Лікарі вірять у те, що їм вдасться стабілізувати стан артиста.

Також ми розповідали, що Михайло Жванецький був змушений відмовитися від багатьох планів через іншу серйозну проблему зі здоров'ям.

Справа в тому, що в березні минулого року відомий сатирик зламав руку. Лікарі, оглянувши 85-річного гумориста, прийшли в жах – дуже важкий перелом. Медики наполягли на терміновій операції.

Проте, навіть коли після серйозного хірургічного втручання пройшло більше місяця, Жванецький довго не міг оговтатися.

Нагадаємо, з Михайлом Жванецьким пора прощатися: «скасував усі концерти».

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