У Михайла Жванецького напередодні Нового року виявили рак

Про страшний діагноз відомого російського сатирика дізналося видання «Московський комсомолець». Журналісти з'ясували, що лікарі діагностували у 85-річного артиста онкологію передміхурової залози.

За їх даними, новорічні свята Жванецький провів у рідній Одесі, а коли повернувся до Москви, звернувся до лікарні Управління справами президента. Там медики виявили у нього онкологію. При цьому наголошується, що у Жванецького не найбільш агресивна форма раку, а його самопочуття оцінюється як середньої тяжкості.

Лікарі вірять у те, що їм вдасться стабілізувати стан артиста.

Інформацію про хворобу чоловіка російським ЗМІ прокоментувала дружина Жванецького Наталя, яка заявила, що артист проходить заплановане профілактичне лікування. Вона старанно уникала розмов про онкології.

«У нас все добре, просто Михайло Михайлович лежить на профілактиці запланованій, а зараз ми сидимо в ресторані, можу передати йому трубку», - заявила Наталія.

Після цього трубку взяв сам артист, який запевнив журналістів у тому, що почуває себе нормально.

«Ми зараз сидимо в ресторані. Нормально почуваюся, для мого віку нормально», - повідомив Жванецький.

Варто відзначити, що раніше з аналогічним діагнозом довгі роки боровся інший російський артист Йосип Кобзон.

Відзначимо, що раніше Жванецький був змушений відмовитися від багатьох планів через іншу серйозну проблему зі здоров'ям. Справа в тому, що в березні минулого року відомий сатирик зламав руку. Лікарі, оглянувши 85-річного гумориста, прийшли в жах – дуже важкий перелом. Медики наполягли на терміновій операції.

Проте, навіть коли після серйозного хірургічного втручання пройшло більше місяця, Жванецький довго не міг оговтатися.

Так, він повинен був брати участь у Міжнародному літературному фестивалі Prima Vista, який проходить в естонському місті Тарту. Але за станом здоров'я Михайлао Жванецький на цьому фестивалі не виступити не зміг.

Раніше Михайло Жванецький також чесно розповів про життя в путінській Росії. За його словами, сьогодні в Росії дорожчає практично всі, але росіяни продовжують себе втішати.

«Все дорожчає. Завжди втішаєш себе: «Стало гірше, але ще терпимо». Але я інтуїтивно відчуваю наростання чогось нехорошого. Бачу перераховування грошей в кишенях… Був час, коли ти не знав, скільки у тебе в гаманці. А зараз повинен знати», — заявив він.

Нагадаємо, з Михайлом Жванецьким пора прощатися: «скасував усі концерти».

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