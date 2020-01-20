Известная певица Алла Пугачева засветилась на дне рождения своего друга Игоря Николаева.

Фотографии с праздника на своей странице в Инстаграм опубликовала жена Николаева Юлия Проскурякова, передает Politeka.net. Как известно, на днях автор-песенник и исполнитель Игорь Николаев отметил свой юбилей. 17 января ему исполнилось 60 лет.

На праздник к артисту пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. На дне рождения были замечены Валерий Леонтьев, Юрий Титов, Ирина Аллегрова и Александр Кальянов. Посетила мероприятие и примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая на протяжение десятков лет дружит с Николаевым и исполняет его песни.

Фотографии с праздника обнародовала 37-летняя жена Николаева Юлия Проскурякова. На фото попала и Алла Борисовна, которая была одета в длинную юбку в горошек и нарядную черную кофту. Волосы Пугачевой были идеально уложены, а сама она выглядела довольно молодо. Фото вызвало вопросы у поклонников, ведь на нем куда-то пропали ноги примадонны. Возможно, это просто неудачный кадр, а быть может, ноги специально скрыли в фотошопе.

Впрочем, многие фанаты не обратили внимание на этот недочет, сосредоточившись на том, что Пугачева прекрасно выглядит.

«Алла хорошеет молодеет на глазах, это возможно вообще?))», «Алла выглядит потрясно!», «Супер. Вы такие яркие.. Алла вообще бомба.. Но меня немного пугает ее худоба. Она даже худее вас. Не здоровая худоба у нее», «Алла Борисовна невероятно красивая!!!», - пишут поклонники в комментариях к снимку.

Есть и те, кто критикует внешность 70-летней звезды, отмечая, что она злоупотребляет помощью пластических хирургов.

Напомним, что Пугачева с натянутым лицом изменилась до неузнаваемости.

А Politeka писала, что Пугачева тяжело больна, в сети всплыл роковой диагноз примадонны.

Также Politeka сообщала, что Пугачева в прозрачной юбке сверкнула голыми ногами перед Галкиным: "Это уже слишком".