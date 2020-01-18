70-річна російська співачка Алла Пугачова налякала і засмутила прихильників своєю зовнішністю

Як передає Politeka.net, Примадонна в числі інших запрошених побувала на заході з нагоди 60-річчя композитора Ігоря Ніколаєва. У мережі з'явилося фото, зроблене в ресторані. Кадром в "сторіз" поділилася засновник балету "TODES Алла Духова.

Алла Борисівна сидить ближче всіх до об'єктиву, тим не менш, у ній важко впізнати ту саму, Пугачову. Обличчя артистки неприродньо натягнуто, а очі здаються величезними.

Ситуацію бурхливо обговорюють в мережі. Шанувальники стурбовані пристрастю Примадонни до "уколів краси" і пластиці.

"Алла Пугачова перестала бути схожою на саму себе на останніх знімках, - пишуть у Телеграм-каналі Dark Cosmo. - У підмосковному ресторані напередодні пройшло грандіозне святкування 60-річчя Ігоря Ніколаєва. Серед гостей було багато вітчизняних селебріті, але вся увага була прикута до Примадонни і її зовнішніх перетворень. Досі не можемо повірити, що на цьому кадрі Алла Борисівна і навіть без фейстюна 😟".

Раніше ми повідомляли, на старий Новий рік Алла Борисівна поділилася кадром у своєму Instagram, на якому її важко впізнати. Величезні очі та шкіра без зморшок змусили прихильників активізуватися.

"Зовсім дівчинка, а погляд який👉🔥"

"Яка молода Алла😍"

"Боже мій, вся обтягнута."

"те відчуття, коли у тебе в 30 років зморшок більше, ніж у Пугачової😬"

"Трохи цегли не відклав😑"

"Арлекін 👍🏻"

Також ми розповідали, Аллу Брисовну помітили танцюючою з Ніколаєвим у того на дні народженні. Зірки притиснулися один до одного. Користувачі мережі не змогли пройти повз пікантного кадру. Шанувальники здивувалися, наскільки у них міцна дружба.

"Зворушливо, молодці пронесли теплі стосунки через роки!", "Ну, які вони старі ? Виглядають чудово всі ! 🌹🌹🌹 Обожнюю Ігоря Ніколаєва !!!🎂", "Дуже мило! Прямо тремтіння по тілу...", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.