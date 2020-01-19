Російська телеведуча й політик Ксенія Собчак показала нові фото свого відпочинку на Мальдівах, передає Politeka.net з посиланням на Instagram Xenia_sobchak

На фото Собчак похвалилася стрункістю своїх ніг. Світська левиця позує на краю басейну, а на задньому фоні видно пальми. Фотограф зняв Собчак з нижнього ракурсу, таким чином візуально подовживши нижню частину тіла світської левиці.

Блузка знаменитості навіть не прикриває нижню білизну, тому Ксенія ховає “зайве” для погляду користувачів руками. На ній також красуються розкішний капелюх і сонцезахисні окуляри.

Передплатники оцінили фото, вже за перші години поставивши близько 50 тис. лайків. При цьому коментарі до світлини розділилися на захоплені й іронічні. Так, у коментарі до фото Собчак заявила, що ноги “свої”. Не всі користувачі повірили: “А фотошоп ніг напевно від Рудковської))) забули написати)))”. Інший коментатор припустив, що це "Фотошоп від Волочкової", натякаючи на те, що балерина активно "прикрашає" своє тіло за допомогою фоторедакторів.

“Класно!Але не зрозумію,рот не закривається чи що?”, - іронізує інший коментатор.

Нагадаємо, знаменитість відпочиває на Мальдівах разом з чоловіком Костянтином Богомоловим і сином від першого чоловіка Максима Віторгана – Платоном. На острови вона вирушила майже відразу після відпочинку в Куршавелі, де вона з сім'єю каталася на лижах.

ЗМІ повідомляють, що Собчак і Богомолов витратили великі гроші на оренду апартаментів. Канікули пари обходяться в таку суму, за яку можна придбати хорошу квартиру в Москві. Лише оренда вілли на Мальдівах обходитсяне менше 25 000 доларів в день, при тому що пара проведе там щонайменше тиждень.

На віллі є практично все для шикарного відпочинок: дитячий майданчик, сауна, тенісний корт, винний бар, власний басейн і джакузі. Ймовірно, Собчак з чоловіком зупинилися там разом зі своїми друзями.

Нагадаємо, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойну листування з нянею їх сина: «Всю ніч з…».

Як повідомляла Politeka, Собчак виставила апетитні форми напоказ в незвичайній позі: «У Волочкової краще».

Також Politeka писала, що Собчак в Куршевелі наздогнало соромливе прокляття, про таке не розповідають.



