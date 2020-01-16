Що б на це сказала Ксюша?

Колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган показав дивне листування з нянею їх спільного сина

Відомий російський актор минулого року зі скандалом розлучився зі своєю дружиною після шести років спільного життя. Від минулого шлюбу у подружжя залишився трирічний син Платон, який більшу частину часу живе з Собчак. При цьому Віторган намагається якомога частіше забирати хлопчика до себе.

Нещодавно Собчак взяла сина на відпочинок в Куршевель, де малюк примудрився захворіти. Після повернення в Росію доглядом за дитиною зайнялася няня.

Віторган зараз знаходиться в Санкт-Петербурзі, однак його не може не турбувати стан сина. У зв'язку з цим актор постійно листується з нянею Платона, яка розповідає йому про стан дитини. Як повідомляє Politeka, актор вирішив поділитися забавним уривком з цього листування в своєму Instagram.

Він опублікував повідомлення, яке відправила йому няня його сина. На ньому увагу читачів відразу ж привертає курйозна помилка.

«Доброго ранку! Ніч пройшла спокійно. Ср*л всю ніч кашлю не було! Ще спить. Не буджу, нехай відновлюється!», - написала няня.

Незабаром вона сама помітила свою помилку і тут же поспішила виправитися, відправивши слідом уточнююче повідомлення: «Спав!!!».

«Листування з нянею. Одна помилка - і настрій твій покращився», - прокоментував курйоз сам Віторган.

Зазначимо, раніше забавним відео з Платоном поділилася сама Ксенія Собчак. Вона опублікувала відео з номера готелю в Куршевелі, на якому маленький хлопчик підходить до мами, задирає светрик і дивує Собчак несподіваним проханням: «Мама, поцілуй мені пупик». Така дивна фраза розсмішила ведучу, однак вона все ж погодилась: «Добре, зайчик».

«Несподіване бажання сина-закон!))) чи «дитина до зустрічі з Путіним готова!», - підписала відео Собчак, натякаючи на відомий інцидент, коли президент РФ ні з того ні з сього поцілував незнайомого хлопчика в живіт під час зустрічі з росіянами.

Нагадаємо, Собчак приголомшила домашнім відео з роздягаючимся сином.

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