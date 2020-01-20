Популярный певец Дэвид Олни умер на сцене во время исполнения песни.

Артист давал концерт в Санта-Роса-Бич во Флориде. Как рассказала певица Эми Ригби на своей странице в Фейсбук, он пел третью песню, потом вдруг остановился, извинился и закрыл глаза. Его подбородок опустился на грудь.

Поклонники музыканта не сразу поняли, в чем дело, потому что артист так и остался сидеть на стуле посреди сцены. Он не только не упал со стула, но и не выронил из рук гитару.

"Он был очень неподвижен, сидел прямо с гитарой, одетый в самую классную шляпу и красивый ржавый замшевый пиджак, над которым мы смеялись, потому что за окном шел адский дождь…", - поделилась воспоминаниями Ригби.

Когда окружающие поняли в чем дело, музыканта пытались реанимировать, но было уже поздно. По предварительным данным, Олни скончался от сердечной недостаточности.

Дэвид Олни – популярный американский фолк-исполнитель. Ему был 71 год. За свою жизнь он выпустил более 20 альбомов.

Отметим, что артисты достаточно часто умирают на сцене. Это касается как музыкантов, так и актеров театра. Как правило, это люди, которые очень любят свою профессию и до последнего выступают перед зрителями несмотря на возраст и состояние здоровья. На сцене умерли актеры Андрей Миронов и Виталий Соломин (играл доктора Ватсона в советском фильме), музыканты Александр Барыкин и Игорь Тальков. В 2019 году перед концертом скончался российский рэпер Децл.

При чем некоторые актеры и музыканты умирали внезапно. Например, Андрей Миронов не успел доиграть спектакль. Во время своей сцены он покосился и начал сползать по стенке, произнося фразу из спектакля «Шура, голова болит…».

Напомним, что легенда кино в реанимации: "на грани...", тревожное заявление медиков.

А Politeka писала, что трагедия потрясла Ольгу Фреймут, ведущая в трауре: подробности фатального ЧП.

Также Politeka сообщала, что непоправимое случилось со звездой КВН, его шутки помнят все: "Ушел в светлый праздник Крещения".