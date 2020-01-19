Ночью 19 января не стало известного российского шоумена и экс-КВНщика, участника команды "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова

О смерти Гайдукова в соцсети Фейсбук сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов:

«И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел».

Несколько лет назад врачи выявили у Гайдукова лимфобластный лейкоз. Он проходил лечение в одной из клиник Москвы. Известно, что Тимура лечили препаратом стоимостью около 120 тысяч долларов. Не имея такой суммы, друзья и коллеги Гайдукова организовали сбор помощи.

Гайдуков боролся до последнего. Когда стало известно о страшном диагнозе, он не падал духом, обращаясь к пользователям в сети: «Со мной сейчас рядом моя семья, близкие помогают как могут. Будем благодарны если вы не останетесь безучастными в моей судьбе! Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьёй, видеть как растёт дочка!».

Ранее мы сообщали, в ноябре прошлого года в России не стало известного режиссера, сценариста, бывшего участника КВН Евгения Замалиева. Летом 2018 года врачи диагностировали у него рак костей - остеосаркому. Также в этот же период Замалиев перенес сложную операцию, ему ампутировали ногу. Примечательно, что звезда скрывал от друзей свое состояние. О том, что у него рак, близкие узнали в день операции.

Отметим, Евгений Замалиев играл в команде КВН «Восточные ворота», затем возглавил сборную Бурятии в Премьер-лиге КВН в 2004 году и организовал общественную организацию «КВН в Бурятии». Его фильм «Чайник» буквально «взорвал» Бурятию и, как считают кинокритики, именно он стал точкой отсчета бурятского «Буривуда».

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