Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Сама артистка славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами, этот раз не стал исключением.

Не так давно певица представила целый альбом в новом стиле, некоторые песни произвели фурор. При этом Светлана не забывает не только заниматься продвижением новых композиций, но и участвовать в различных шоу. В этот раз в разделе Стори в перерыве между выступлениями артистка поражовала поклонников пикантным видео из-за кулис.

Во время записи видео Светлана позировала в коротком черном платье, удачно подчеркнувшем ее грудь. Отметим, звезда довольно жестко следит за фигурой и уделят внимание тренировкам даже в отпуске.

Такие физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тилльдой и старшей девочкой Евангелиной. Недавно артистка отправилась с ними в отпуск за границу.

В кадре артистка предстала в черном бикини и с распущенными волосами. Также на певице надеты джинсовые мини-шорты и просторная белая рубашка. Завершила пляжный "лук" она солнцезащитными очками, шляпкой и множеством украшений на шее. Пользователи сети тут же оценили новый образ звезды.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.