Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Не так давно звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Поклонники тут же предположили, что Вера снова беременна и засыпали пост в Инстаграм целой кучей комментариев. А спустя еще несколько дней, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

Чтобы подогреть интерес к данной продукции собственного производства в разделе Стори Вера показала серию кадров, сделанных во время её работы, связанной с непосредственной разработкой косметических средств новой марки.

Не обошлось и без курьезных случаев. Во время герметизации Вера вошла в комнату с чашечкой кофе и из-за сильного распылителя воздуха пролила большую часть напитка вокруг, что можно заметить на представленных кадрах.

А вот днем ранее Вера похвасталась солнечным фото из отпуска, представив кадр в Инстаграм.

На снимке певица позировала в повседневном образе. Вера была одета в черную толстовку и солнцезащитные очки. Волосы Брежневой собраны в небрежный пучок. При этом исполнительница выглядит счастливой и отдохнувшей.

«Я уверена, что во мне есть солнечная батарейка... меня солнце всегда заряжает , радует, даёт силы и согревает☀️и я от него не устаю) тем более, что сложно переношу холод. А летом мне практически не бывает жарко.🤪 я очень теплолюбива . Во всех отношениях 🤗🥰 Поэтому желаю нам в Новом году больше солнца и человеческого тепла 💛», – написала Вера.

Поклонники не остались в стороне и написали хвалебные комментарии в адрес звезды.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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