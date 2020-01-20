На личной странице популярной певицы, экс-солистки группы ВИА Гра Веры Брежневой разгорелся скандал из-за фото ее младшей дочки Сары.

Артистка поделилась фотографиями с отдыха, среди которых был портрет ее дочки, передает Politeka . Одна из подписчиц Брежневой под ником u.novikova1982 написала: «Какая дочь страшная, зачем такие фото выкладывать».

Этот коммент вызвал бурную реакцию друзей и поклонников певицы и собрал целую ветку с более чем 170 комментариями. Люди отмечали, что нельзя так говорить о маленьком ребенке.

«Страшная здесь только вы, и самое страшное что не внешностью, а душой. А этого не исправить», «Еще одна красотка, детей обсуждает», «Как вам не стыдно такое писать??? Все дети прекрасны и уникальны и уж тем более вашего мнения никто не спрашивал!!!», - отмечают разгневанные фанаты.

За Брежневу вступилась даже известная модель Наталья Водянова. Она написала: «Как вообще можно такое написать. Вы знаете, бумерангом все возвращается... плохая энергия ваша этому ребенку не навредит, вот вам точно. Желаю вам найти свет в жизни, чтобы не было времени думать, а тем более писать гадости!»

Интересно, что женщина, которая оставила нелицеприятный комментарий о дочке Брежневой, сама мать двоих детей. Об этом написано на ее личной странице в Инстаграм. Многие подписчики обратили внимание на этот факт.

«Как можно быть мамой и такой бред писать? Где ваш ум?», «У Вас, мадам, совесть есть вообще писать такое про ребенка? Гневите бога Вы своими словами, имея своих детей. Бессовестная!!! Сколько злости. Добрый человек так никогда не напишет про чужого ребенка. Не позорьте себя», - отмечают пользователи сети.

Кстати, ранее Politeka рассказывала, что Вера Брежнева отдыхает с семьей в Италии. Артистка опубликовала серию снимков с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Певица похвасталась, что на отдыхе успела побродить возле моря без верхней одежды, сходить в заснеженные горы, а также поработать на фабрике, где будут выпускать косметику ее личного бренда. Брежнева подчеркнула, что очень кайфует, когда проводит время с пользой и удовольствием.

Отметим, что на данный момент фотографии собрали почти 300 тыс. лайков и почти 2 тыс. комментариев.

Напомним, что Брежнева похвасталась горячими кадрами из отпуска в Италии: "Я так кайфую...".

А Politeka писала, что Брежнева показала, как прячет под косметикой свои недостатки.

Также Politeka сообщала, что Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.