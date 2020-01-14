Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і виглядом у новому іміджі

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Віра похвалилася сонячним фото з відпустки, представивши кадр в Instagram.

На знімку співачка позувала у повсякденному образі. Віра була одягнена в чорну толстовку і сонцезахисні окуляри. Волосся Брежнєвої зібрані в недбалий пучок. При цьому виконавиця виглядає щасливою і відпочилою.

«Я впевнена, що в мені є сонячна батарея... мене сонце завжди заряджає , радує, дає сили і зігріває☀️і я від нього не втомлююся) тим більше, що важко переношу холод. А влітку мені практично не буває жарко.🤪 я дуже теплолюбна . У всіх відносинах 🤗🥰 Тож бажаю нам у Новому році більше сонця і людського тепла 💛», – написала Віра.

Шанувальники не залишилися осторонь і написали хвалебні коментарі на адресу зірки.

Раніше Віра розповіла про майбутні зміни на рік:

«Хочу поділитися своїм спостереженням ) Виявляється, так можна було😉)) з року в Рік ми робимо одне і теж, хтось боїться щось міняти, хтось просто не хоче. Звикаємо і іноді навіть не уявляємо, як може бути інакше. А тут раптом вийшло інакше)

Почну з того, що я, спостерігаючи за хаосом перед Новим роком, була абсолютно спокійна. Навіть не знаю, чим це пояснити. В листопаді і грудні було стільки роботи, що вихідні за 2 місяці можна було порахувати на пальцях однієї руки. Мабуть, організм акумулював енергію і витрачав її тільки на роботу)

І читаючи в інтернеті перші дні про те, як багато одужали, я виявила, що схудла)) мені не довелося після новорічних святкувань боятися стати на ваги, «приходити в себе», «повертатися у форму». Тому що я була в чудовій формі фізичної і моральної) так, навантаження останніх 2х місяців позначилися на мені і я 7 днів після нг просто відновлювалася, відпочивала, правильно харчувалася, робила улюблені тренування. А позавчора нарешті відчула, що батарейка знову заряджена✨», – поділилася спостереженнями Віра.

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