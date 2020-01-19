Відома українська співачка Віра Брежнєва, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася спільним фото з дочкою Сарою і чоловіком Костянтином Меладзе

На першому фото Віра і Костянтин позують в горах. Брежнєва стала в профіль і підняла голову до неба, а Меладзе дивився в Камеру. Вже на іншому Кадрі Сімейна пара позує в лижних костюмах, а поруч з ними дочка Сара. Мати і дочка дивляться один на одного і сміються, а ззаду дитини стояв глава сімейства. На ще одному знімку вже позує сама Сара в блакитному костюмі і посміхається. У дівчинки зав'язано багато кісок на голові. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дивовижна країна.

За один тиждень я встигла:

- без верхнього одягу погуляти по березі моря під ласкавим сонцем в одній її частині,

- потім в іншій частині два дні провела на фабриках, розробляючи нові продукти і створюючи нові колекції бренду.

- а закінчила тиждень в горах, де, піднявшись пішки (в чиасполе) на вершину ми насолоджувалися видами і погодою!



Який кайф проводити час з користю і задоволенням ! ККД 10000% )) Скоро починається робочий сезон і нам є, чим вас порадувати", - написала Віра про Італії.

Фанати встигли поставити більше 80 тисяч лайків за 40 хвилин. Користувачі відзначили, що Віра і Костянтин шикарна пара, а також побачили, що Сара дуже схожа на батька.

Раніше ми повідомляли, що Брежнєва похвалилася гарячими кадрами з відпустки в Італії.

Так, в цей раз Віра похвалилася сонячним фото з відпустки, представивши кадр в Instagram.

На знімку співачка позувала у повсякденному образі. Віра була одягнена в чорну толстовку і сонцезахисні окуляри. Волосся Брежнєвої зібрані в недбалий пучок. При цьому виконавиця виглядає щасливою і відпочилою.

Нагадаємо, Віра Брежнєва показала, як ховає під косметикою свої недоліки

А ще Politeka писала, що Брежнєва вразила схудлою фігурою після свят

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