Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина показала свои объемные женские прелести

Артистка позировала в простого кроя беживом плаще и без белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новом опубликованном фото звезда красуется в юбке и плаще на голое тело. Не улыбаясь, Ольга смотрит вниз, при этом держа в руках свои очки. Стильный аксессуар очень подошел к образу, а вот локация - была немного странной: старый ковер на заборе и потертый стул.

Фото походит на популярные сейчас кадры "а-ля 90-е" - не очень качественные, но "загадочные", местами, даже атмосферные.

Поклонники пишут в адрес знаменитости массу комплиментов - в частности о ее "холодной манере" держаться на публике, о красоте лица, и "идеальной" фигуре.

Ранее, звезда позировала на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.

Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.