Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала новое жаркое фото в белой одежде

На снимке Вера позирует в коротких шортиках и майке белого цвета. Брежнева устроилась на белом пуфике и расставила ноги, а между ними сложила руки. Образ певица дополнила распущенными пышными волосами, которые дотягивают до бюста. Фото получилось очень пикантным и светлым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как и в прошлом посте - самые ценные кадры рождаются совершенно спонтанно. Хочу поделиться с вами этой съемкой. Мы перебрали разные образы и решили немного похулиганить в конце 12-часовой съемки... В итоге за считанные минуты получились кадры, идея которых лично мне очень близка. Видеть самые разные оттенки даже на черно-белых снимках. Из них родилась небольшая фото-выставка для презентации", - написала Вера под снимком.

Украинский певец Монатик оставил сразу много смайликов огня под кадром. Фанаты также успели написать несколько комментариев под фото:

"Вера,глядя на ваши фотографии,отдыхаю душой. Они всегда теплые и гармоничные. Вы большая молодец!!!", "Совершенно не странно))) вы и сейчас себя дарите: свой голос, свое время, свои мысли. Я б не отказалась от красивого портрета красивой девушки", "Нее, когда это портрет Веры Брежневой, странность становится - надобностью", "Вот круто, когда у женщины секси-взгляд! Ума не приложу, как научиться так в камеру смотреть", "Вы такая красивая! Знак зодиака?", "Я каждый раз смотрю на Вас и не верю годам! Вы замечательно выглядите. И я так хочу".

Сообщалось, что из-за дочери Веры Брежневой разгорелся скандал.

На личной странице популярной певицы, экс-солистки группы ВИА Гра Веры Брежневой разгорелся скандал из-за фото ее младшей дочки Сары.

Артистка поделилась фотографиями с отдыха, среди которых был портрет ее дочки. Одна из подписчиц Брежневой под ником u.novikova1982 написала: «Какая дочь страшная, зачем такие фото выкладывать».

Этот коммент вызвал бурную реакцию друзей и поклонников певицы и собрал целую ветку с более чем 170 комментариями. Люди отмечали, что нельзя так говорить о маленьком ребенке.

Напомним, обворожительная Брежнева развеяла все слухи личным фото с Меладзе

Также Politeka сообщала, что Вера Брежнева показала, как прячет под косметикой свои недостатки

А еще Politeka сообщала, что Брежнева похвасталась горячими кадрами из отпуска в Италии



