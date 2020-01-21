Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала провокационное видео с отдыха.

На своей странице в Инстаграм звезда выложила видео, на котором кинематографически изображает, как стоит под душем в одежде, сообщает Politeka. Видео Собчак подписала: «У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха!».

Фанаты бурно отреагировали на пост ведущий, отметив ее прекрасное чувство юмора.

«Ксения, вот так смотришь на ваши фото - посты и настроение поднимается! Значительно изменился общий посыл страницы, в лучшую сторону», «Ой Ксюша, без вас жизнь не та. Спасибо за ЮМОР», «Ну вы Ксения и затейница!!!», «Отличное видео для тех, кому необходимо воздержание».

Особенно сильно подписчики посмеялись над тем, что на самом деле Собчак даже не стоит под душем, а просто сняла удачный кадр.

«Очень сексуально! Если учесть, что после душа ты ещё и сухая..», «О, сухой душ. Мой любимый вид душа», «Это бриллианты с неба на Ксюшу сыпятся», «Волочкову троллит».

Нашлись и те, кто раскритиковал Ксению. "Ну лошадку понесло...", - написал один из подписчиков.

Как известно, сейчас Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах со своим новым мужем режиссером Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном. Журналисты писали, что отдых пары обошелся в баснословные суммы, за которые легко можно было бы купить квартиру в Москве. По подсчетам СМИ, стоимость аренды виллы, на которой живут Собчак и Богомолов, около 25 000 долларов в сутки.

Похоже на отдыхе у Собчак появилось много свободного времени, поскольку ведущая успевает постить много красивых фотографий, иронических видео и сторис с рассказами об отдыхе. Ведущая не стесняется выкладывать фото со своим сыном, а вот мужа показывает реже. У самого Богомолова нет фотографий с отдыха. На своей странице в Инстаграм он выкладывает только рабочие посты.

Напомним, что Собчак и Богомолов разошлись, отдыхая на Мальдивах: «Куршавельский ср*ч пошел на пользу!».

Как сообщала Politeka, Собчак разделась и показала самое дорогое, что у нее есть.

Также Politeka писала, что Собчак в любимой манере врезала россиянам правду: "Уж лучше Путин...".