Скандальна російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак відпочиває з чоловіком і сином на Мальдівах.

На острови вона вирушила майже відразу після відпочинку в Куршавелі, де вона з сім'єю каталася на лижах. Фотографії з мальдівськими пейзажами зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.

Собчак показала відео вілли, в якій вона зупинилася разом з новим чоловіком Костянтином Богомоловим і сином від першого чоловіка Максима Віторгана – Платоном. Разом із парою на відпочинок вирушили їх друзі, в тому числі відома російська співачка Глюкоза.

Фанати, коментуючи фото з відпочинку Собчак і згадуючи її історію про розлад шлунка в Альпах, відзначили: "Куршавельський ср*ч пішов на користь!".

Зазначимо, що на відпочинку в цьому році Собчак і Богомолов розійшлися не на жарт, витративши великі гроші на оренду апартаментів. Як вважають журналісти, постноворічні канікули пари обходяться в таку суму, що на ці гроші можна було б купити хорошу квартиру в Москві.

Наприклад, на відпочинок в Куршавель Собчак з сім'єю летіла на приватному літаку. А оренда вілли на Мальдівах обходиться парі не менше 25 000 доларів на день. А вони проведуть там щонайменше тиждень. Варто відзначити, що вілла, на якій оселилися Собчак і Богомолов, дійсно вражає. Там є практично все, що потрібно для ідеального відпочинку: дитячий майданчик, сауна, тенісний корт, винний бар, власний басейн і джакузі. Сама вілла двоповерхова. Ймовірно, Собчак зупинилася там разом зі своїми друзями.

До речі, сам режисер фотографії з відпочинку не публікує. Останні знімки, що з'явилися на його сторінці в Instagram, це фото з Дня народження актриси Ренати Литвинової. Як відомо, в цей день артистка потрапила в ДТП, коли прогулювалася в центрі Москви.

Нагадаємо, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина: «Всю ніч з…».

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