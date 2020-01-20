Ксенія Собчак прихвастнула фігурою і люксовим відпочинком, а головне - показала свого сина

Відома російська ведуча вирушила на один з кращих курортів світу і релаксує там зі своїм 3-річним сином Платоном. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому опублікованому фото, зірка телеекранів постала в напівголому вигляді - в купальнику на пляжі, на руках знаменитість тримає хлопчака, ймовірно, свого сина Платона.

На Ксенії був темний роздільний купальник, вона з трепетом дивиться на білявого малюка, батьком якого є екс-чоловік Ксенії - відомий російський артист з творчої династії акторів - Максим Віторган.

Фото зроблено не зблизька, тому особливо не розглянути, що ще за дівчинка, також, приблизно 3-4 років біля Ксенії і її сина, але, схоже сама Собчак компанією свого малюка насолоджувалася:

«Картина «Життя внесло свої корективи» чи «Собчак і маленькі шкодуни» А ви теж полюбили чужих дітей тільки коли з'явилися свої чи я одна така?», - підписала вона новий знімок.

Чого тільки не пишуть шанувальники і фолловери Собчак під її постом:

«Діти і бридка качка Собчак". Так точніше буде...»

«Просто коли любиш, любиш повністю, без залишку»

«Така собі, звичайно, фігура»

«прикольний малий»

«Величезний прогрес, Ви раніше така агресивна були на дітей»

«Матусю ти прекрасна», - прокоментувала зокрема співачка Глюкоза.

Раніше Собчак поділилася знімком, на якому вони разом займаються йогою під керівництвом інструктора. На фото сама ведуча в облягаючому костюмі стоїть в стійці на руках, а Расколова, яка вже виконала стійку, сидить на килимку. Знімала все на камеру Глюкоза.

Шанувальники ведучої не могли не звернути увагу на її розкішну фігуру, вдало підкреслену костюмом для йоги. Пікантності кадру додало те, що Собчак стояла спиною до глядачів.

«Не знаю чия, не видно, але попа в сіренькому костюмчику це бомба, дуже красиве тіло», «Круто, яка Ви молодець, Ксенія!», «Витончено!», «Попа пожежа», «Гарна фігурка, а я і не думала», «Красуня!!, фігура нереальна!», «Ксенія шикарна тіло круте !!!! ЗОЖ вдався», «У Волочкової завжди краще стійки», - пишуть в коментарях до знімка.

Також ведуча поділилася коротким відео в розділі Сторіс про те, як вони з подругами пішли на пляж. На кадрах, які знімала сама Ксенія, можна побачити її супутниць в пляжних костюмах.

При цьому Глюкоза позує в спокусливому синьому купальнику і солом'яному капелюсі. Співачка красується своїм вбранням на камеру під уточнююче питання Собчак: «Тебе можна з усіх сторін?».

Відзначимо, що попередня поїздка Собчак на відпочинок не обійшлася без пригод. Так, ведуча розповіла, що в Куршевелі її постійно атакує грип, який вона зустрічала тільки там. Він забирає щонайменше два дні відпочинку, які турист проводить з розладом шлунка. Ведуча пожартувала, що маркетологам Куршевеля потрібно давати рекламу, яка обіцяє, крім прекрасного катання, детокс.

Нагадаємо, Собчак в Куршевелі наздогнало соромливе прокляття, про таке не розповідають.

Як повідомляла Politeka, Собчак приголомшила домашнім відео з роздягаючимся сином.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина.