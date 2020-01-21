Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала про свой отдых.

Подробности отпуска она описала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. По словам фигуристки, многие спрашивают ее, почему она предпочитает отдыхать на Мальдивах. Поэтому она решила написать пост о своем отдыхе.

«Не столько на Мальдивах, а вообще на островах с дикой природой есть своя особенная прелесть, энергия и чистота. Для меня так важно после напряженного графика, где я сплю иногда по 2-3 часа в день, с тяжелыми физическими, эмоциональными и умственными нагрузками, уехать туда, где я могу отдохнуть телом, душой и сердцем!», - признается Навка.

Фигуристка отмечает, что ей нравится отдых, когда не надо одеваться и краситься. Когда можно ходить в шлепанцах и целыми днями читать любимые книги. По словам фигуристки, именно такой отдых с йогой, плаванием, общением помогает ей восстановиться. Она добавила, что в первые несколько дней отдыха она как обычный человек лежит на пляже и спит.

Часть фанатов поддержали фигуристку, отметив, что отдыхать нужно всем.

«Все правильно!!! Так и надо отдыхать!», «Фото очень красивое. Хорошего отдыха!», «Согласна))))) Мальдивы - чудесное место восстановиться после тяжелого рабочего графика», «Мальдивы самое то для ретрита. Ничего не нужно только эта природа и первозданная красота)))», «О Боже! Как вы выдерживаете такой график!? Спать по 3 часа! Это же работа на износ!».

Но далеко не все порадовались за фигуристку.

«А Вы как другие женщины (которые тоже работают по 10-12 часов, а потом приходят домой и занимаются детьми и хозяйством), занимаетесь домом, мужем, ребенком? Да у Вас там целый штат работников, нянек. Бедная, упахалась. Смотрю на Мальдивы люди на неделю, 10 дней приезжают, а эта там до весны сидеть будет вместе с мамашей и сестрой», - комментируют пользователи.

Напомним, что Татьяна Навка вывалила напоказ все свое богатство: «Ну и размерчик».

Как сообщала Politeka, фигуристка Навка зажгла с чернокожими красавцами на Мальдивах: «Эммануэль вспомнилась…».

Также Politeka писала, что полураздетая Навка показала все свое мастерство: "освоила с удовольствием".