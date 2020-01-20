Відома російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Тетяна Навка показала свої танці на відпочинку.

Популярна спортсменка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, відпочиває на Мальдівах. Це стало зрозуміло з публікацій на її сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На Мальдівах зірка відпочиває зі своєю дочкою від Пєскова Надією. Щодня фігуристка публікує фото та відеозвіти з відпочинку, де вона займається спортом, насолоджується чудовими краєвидами, шикарними напоями та їжею.

Останнє відео Навка опублікувала в понеділок, 20 січня. Зірка написала: «Всім гарного настрою!!! Адже сьогодні понеділок». Свій пост вона супроводила відео, на якому вона танцює з мальдівськими артистами. Видно, що Навка виходить зі свого місця і направляється до сцени, де приєднується до екзотичного виступу. 44-річна артистка одягнена в коротке помаранчеве плаття.

Зазначимо, що користувачі мережі поділилися на два табори. Одні хвалили фігуристку за позитивне ставлення до життя і прекрасний вигляд, а інші обурювалися, що зірка постійно роз'їжджає по дорогих курортах.

«Гуляємо на гроші народу!», - цікавляться фанати.

«Взагалі то люди працюють по понеділках. Взагалі не розумію Пєскова...Навіщо йому потрібна така дружина, яка то на шоу, то на курорті місяцями, та ще й не першої свіжості з жахливим обличчям. Дитина не має не тільки рідних братів і сестер, але і не знає що таке справжня сім'я. Бажаю Дмитрові не тільки підвищення по службі, але і справжню дружину, а не цю простигосподи», - заявила одна з прихильниць в коментарях до посту.

«Цікаво, а особи африканської національності знають, хто з ними танцює???? Напевно, офігіли б, коли дізналися))», «Мальдівці і не розуміють свого щастя, з ким вони поруч танцюють!», «Зараз всі викладають танці з вуличними танцюристами індонезійцями чорношкірими, ......це що зараз така фішка.....!!!????», - зазначили інші користувачі мережі.

«Еммануель згадалася чомусь..», - додав прихильник Навки, коментуючи відео з її танцями.

Нагадаємо, що напівроздягнена Тетяна Навка показала всю свою майстерність: "освоїла із задоволенням".

А Politeka писала, що дружина правої руки Путіна вивалила напоказ все своє багатство: «Ну і размерчік».

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