Певец и автор песен Игорь Николаев опубликовал фотографии с празднования своего дня рождения.

Снимки появились на личной странице Николаева в Инстаграме, передает Politeka.net. Как известно, 17 января певцу исполнилось 60 лет. К нему на праздник пожаловал чуть ли не весь российский шоу-бизнес: Алла Пугачева, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Валерия, Валентин Юдашкин, Анита Цой и другие.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова уже публиковала фотографии с праздника, но 21 января артист выложил новую порцию снимков, написав, что празднование дня рождения продолжается в другом городе. На новых снимках помимо разных звезд снова засветилась примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Поклонники певицы не упустили шанс похвалить Пугачеву за прекрасный внешний вид. «Аллуся красотка!))», - отметили подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто начал искать недостатки во внешности примадонны. Одна из женщин обратила внимание на то, что у Пугачевой проблемы с руками.

«А что у Аллы с рукой?», «Вся в шишках!», «Я за естественное старение, а когда лицо пионерки, а руки пенсионерки - аномалия природная», «У Пугачевой вместо лица – маска. Надо уже смириться с возрастом и стареть с достоинством», - отмечают пользователи сети.

Правда, поклонники Пугачевой решили вступиться за своего кумира, отметив, что не дадут ее в обиду.

«Ну будет вам 70, посмотрите потом на свои руки», «Нас лучше не злить, если кто- то обидел нашего кумира, то мы за себя не отвечаем!!!! Вот так!».

В итоге под постом Игоря Николаева образовалось несколько веток с гневными перепалками поклонников Аллы Борисовны с теми, кто решил критиковать внешность примадонны.

Напомним, что жена Николаева шокировала фото Пугачевой без ног: «Пугает ее…».

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