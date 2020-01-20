Відома співачка Алла Пугачова засвітилася на дні народження свого друга Ігоря Ніколаєва.

Фотографії зі свята на своїй сторінці в Instagram опублікувала дружина Ніколаєва Юлія Проскурякова, передає Politeka.net. Як відомо, днями автор-пісняр і виконавець Ігор Ніколаєв відзначив свій ювілей. 17 січня йому виповнилося 60 років.

На свято до артиста прийшло багато зірок російського шоу-бізнесу. На дні народження були помічені Валерій Леонтьєв, Юрій Тітов, Ірина Аллегрова і Олександр Кальянов. Відвідала захід і примадонна російської естради Алла Пугачова, яка протягом десятків років дружить з Ніколаєвим і виконує його пісні.

Фотографії зі свята оприлюднила 37-річна дружина Ніколаєва Юлія Проскурякова. На фото потрапила і Алла Борисівна, яка була одягнена у довгу спідницю в горошок і святкову чорну кофту. Волосся Пугачової були ідеально укладені, а сама вона виглядала досить молодо. Фото викликало питання у шанувальників, адже на ньому кудись пропали ноги примадонни. Можливо, це просто невдалий кадр, а може, ноги спеціально приховали в фотошопі.

Втім, багато фанатів не звернули увагу на цей недолік, зосередившись на тому, що Пугачова чудово виглядає.

«Алла гарнішає молодіє на очах, це можливо взагалі?))», «Алла виглядає потрясно!», «Супер. Ви такі яскраві.. Алла взагалі бомба.. Але мене трохи лякає її худоба. Вона навіть худіша вас. Не здорова худоба у неї», «Алла Борисівна неймовірно красива!!!», - пишуть шанувальники в коментарях до знімка.

Є й ті, хто критикує зовнішність 70-річної зірки, відзначаючи, що вона зловживає допомогою пластичних хірургів.

Нагадаємо, що Пугачова з натягнутим обличчям змінилася до невпізнання.

А Politeka писала, що Пугачова тяжко хвора, в мережі сплив фатальний діагноз примадонни.

Також Politeka повідомляла, що Пугачова в прозорій спідниці засвітила голими ногами перед Галкіним: "Це вже занадто".