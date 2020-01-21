Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз певица показала селфи в лифте. Позируя без макияжа, Анна показала себя в естественном виде и домашней одежде. ТаК, на певице можно заметить обычные светло-серые спортивные штаны и теплый кадриган на пуговицах, поверх которого артистка надела теплую шубку с белой шерсти (эко-мех). В руках звезда придерживала телефон, а во второй – ручку от дорожной сумки.

«Все. Период подготовки завершён и сегодня мы начинаем снимать!Несколько надельных мы готовили то, чем до безумия будем гордиться.

Через несколько минут, я зайду в съёмочный павильон и мы будем снимать новое видео!!! Угадаете, на какую песню? Первому, кто это сделает кину 1000р на утренний кофе 😛 Следите за всем в сториз. И да, обещаю больше не пропадать ❤️», – написала Анна.

Пользователи сети тут же принялись отвечать на вопрос певицы.

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На снимке Анна позирует в лифте без макияжа и в обычной одежде, которую любят подростки. На ней шапка розового цвета, падающая на глаза, эко-шуба пудрового цвета, светлые джинсы свободного кроя и бежевые ботинки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в соцсети инстаграм.

На видео она рассказывает, что делать собственный бизнес «очень сложно». Также она говорит, что у нее буквально опускаются руки в некоторые моменты, но все равно это очень интересно, и ей нравится заниматься одеждой.

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах Анна Седокова снимает видео на айфон с помощью зеркала в лифте или фронтальной камеры. Ее стиль очень напоминает подростковый, а не взрослой женщины, которая имеет детей.

Напомним, Седокова похвасталась жарким флиртом в лифте с молодым любовником

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