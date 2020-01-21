В результате ДТП под Житомиром погибла основательница львовской клиники эстетической медицины «Genesis» и близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская

Как стало известно, Островскую будут отпевать сегодня, 21 января, во Львове в Церкви всех святых украинского народа. Прощание с ней состоится 22 января на Лычаковском кладбище, передает Politeka.net.

Ранее мы сообщали, страшная авария, что унесла жизнь девушки, произошла на трассе Киев-Чоп вечером 19 января. Островская возвращалась с горнолыжного курорта в столицу, и была за рулем. Причины и обстоятельства трагедии расследует полиция.

В тот же день, только днем, известная бизнес-вумен делилась фото счастливого отдыха в своем микроблоге в Инстаграм. Островская проводила новогодние каникулы в итальянских Альпах.

Она делилась с поклонниками солнечными кадрами, наслаждаясь горным воздухом и изумительными видами.

Теперь же посты известной украинки полны скорби и сочувствия ее близким. В комментариях пользователи сети выражают соболезования, называя покойную "ангелом".

"Соломійко.. невимовно сумно. Мої щирі співчуття батькам та рідним. Спочивай на небі, янголе."

"Не можу повірити😭😭😭 Вічна пам‘ять! Співчуття близьким і рідним😢"

"Солнечный лучик- такой она мне запомнится. Мои соболезнования родителям, друзьям и близким"

Перед поездкой в Альпы Соломия делилась кадрами с новогоднего корпоратива. На них она вместе со своими коллегами, которых нежно называла "организаторами ее эмоций".

"Обожнюю підбивати підсумки року, вітати всіх з перемогами, перечисляти досягнення, будувати нові плани. Кожного року ретельно готуюсь до промови.

Щаслива, що цього року провела уже 2 КОРПОРАТИВИ!", - писала в соцсети Островская.

Ранее мы сообщали, о гибели подруги сообщила в Инстаграм Ольга Фреймут. Телеведущая с трудом переживает трагедию - "буду грустить и скучать до конца моих дней".

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